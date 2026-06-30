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Đội tuyển Pháp hoàn tất buổi tập cuối trước trận gặp Thụy Điển

(Dân trí) - Đội tuyển Pháp hoàn tất buổi tập cuối trước cuộc đối đầu với Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026, sau khi khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.
Đọc thêm : Đội tuyển Pháp hoàn tất buổi tập trước trận gặp Thụy Điển