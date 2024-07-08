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Đội tuyển Pháp gạch tên ngôi sao lớn ở trận gặp Tây Ban Nha

Theo tờ L'Equipe, HLV Deschamps đã cạn kiệt niềm tin vào Griezmann. Ông sẽ gạch tên cầu thủ này ra khỏi danh sách tham dự trận đấu với Tây Ban Nha.
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