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Đội tuyển Pháp chốt đội hình dự Euro 2024: Kante bất ngờ có tên

HLV Didier Deschamps đã công bố danh sách 25 cầu thủ Pháp dự Euro 2024 tại Đức từ ngày 15/6 đến 15/7. Tiền vệ N'Golo Kante bất ngờ có tên.
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