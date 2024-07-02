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Đội tuyển Pháp chịu tổn thất rất lớn ở trận gặp Bồ Đào Nha

Đội tuyển Pháp bước vào trận đấu với Bồ Đào Nha mà không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Adrien Rabiot vì bị treo giò. Đây là tổn thất lớn với Les Bleus.
Đọc thêm : Đội tuyển Pháp chịu tổn thất rất lớn ở trận gặp Bồ Đào Nha