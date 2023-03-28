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Đội tuyển nữ Việt Nam thăng hạng, lần đầu lọt top 5 châu Á

Theo bảng xếp hạng FIFA quý 1/2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng một bậc lên xếp thứ 33 thế giới và lần đầu lọt vào top 5 châu Á.
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