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Đội tuyển nữ Việt Nam 0-3 Nhật Bản: Fujino đặt dấu ấn

Fujino nhận bóng ở trước vòng cấm địa, lệch trái, cô thực hiện cú cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc phải cầu môn hạ gục Khổng Thị Hằng.
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