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Đội tuyển Đông Nam Á duy nhất từng góp mặt ở World Cup

World Cup luôn là giấc mơ của các đội tuyển Đông Nam Á. Thế nhưng trong lịch sử, mới chỉ có một đại diện của khu vực từng góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.
Đọc thêm : Đội tuyển Đông Nam Á duy nhất từng góp mặt ở World Cup