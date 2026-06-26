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Đội tuyển Argentina chế biến món thịt bò yêu thích như thế nào?

Asado là món thịt nướng truyền thống gắn liền với văn hóa Argentina và cũng là món ăn được nhiều cầu thủ, trong đó có Lionel Messi yêu thích.
Đọc thêm : Đội tuyển Argentina chế biến món thịt bò yêu thích như thế nào?