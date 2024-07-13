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Đội tuyển Anh "bơi trong tiền" nếu vô địch Euro 2024

Theo tờ The Sun, toàn đội Anh sẽ nhận được 14 triệu bảng nếu như đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2024 và lên ngôi vô địch.
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