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Đối thủ nhập tịch cả đội hình, quyết phá ngày ra mắt của HLV Kim Sang Sik

Đội tuyển Philippines vừa bổ sung thêm 8 cầu thủ nhập tịch từ khắp châu Âu. Họ quyết phá hỏng ngày ra mắt của HLV Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : Đối thủ nhập tịch cả đội hình, quyết phá ngày ra mắt của HLV Kim Sang Sik