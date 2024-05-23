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Đối thủ công bố đội hình gây tranh cãi gặp tuyển Việt Nam

HLV Jesus Casas của Iraq đã sớm chốt danh sách 26 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.
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