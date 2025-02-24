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Đối thủ bổ sung cựu cầu thủ U20 Hà Lan, quyết đấu tuyển Việt Nam

Đội tuyển Malaysia gần như đã hoàn tất thủ tục nhập tịch cựu tiền đạo U20 Hà Lan, Ferdy Druijf, để đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.
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