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Đôi nam nữ đuối nước ở Cửa Lò: Dự định tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới

Hai nạn nhân trong vụ đuối nước tại bãi biển Cửa Lò, thành phố Vinh, Nghệ An đang dự định tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới.
Đọc thêm : Đôi nam nữ đuối nước ở Cửa Lò: Dự định tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới