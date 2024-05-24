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Độc lạ: Thẻ hồng chính thức áp dụng ở Copa America

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ cho phép áp dụng thẻ hồng ở Copa America 2024 trong trường hợp đặc biệt.
Đọc thêm : Độc lạ: Thẻ hồng chính thức áp dụng ở Copa America