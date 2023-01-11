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Độc lạ quất "ôm" gỗ lũa, tỏa bóng trên mô hình thành cổ

Lần đầu tiên, thị trường Tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh xuất hiện những cây quất có kiểu dáng độc lạ như "ôm" gỗ lũa, tỏa bóng trên mô hình thành xưa, nhà cổ.
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