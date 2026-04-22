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Độc đáo lễ hội gần 100 cô gái Thái gội đầu dưới suối, khoe mái tóc dài

Hình ảnh gần 100 cô gái Thái xếp hàng cùng thực hiện nghi thức gội đầu tại lễ hội ở Lai Châu khiến nhiều người thích thú, tò mò về nét đẹp văn hóa độc đáo.
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