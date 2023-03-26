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Độc đáo chàng trai Hà Nội sưu tầm hơn 100 xe cổ

Anh Bùi Văn Cường (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sưu tầm hơn 100 chiếc xe cổ thuộc nhiều dòng xe của các thương hiệu khác nhau trong 10 năm qua.
Đọc thêm : Độc đáo chàng trai Hà Nội sưu tầm hơn 100 xe cổ