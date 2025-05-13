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Doanh nhân Hồ Nhân - con rể gia tộc Sơn Kim qua đời

Doanh nhân Hồ Nhân, Chủ tịch HĐQT Nanogen, người đứng sau vaccine Nanocovax và con rể gia tộc Sơn Kim, qua đời đột ngột.
Đọc thêm : Doanh nhân Hồ Nhân - con rể gia tộc Sơn Kim qua đời