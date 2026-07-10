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Doanh nghiệp khởi nghiệp, xuất khẩu vẫn than khó vay vốn

Ông Phạm Đông Huy, Công ty TNHH Sa Kê Toàn Cầu - Sa Kê Việt, nói về những khó khăn của doanh nghiệp trong tiếp cận vốn ngân hàng.
Đọc thêm : Doanh nghiệp khởi nghiệp, xuất khẩu than vẫn khó vay vốn ngân hàng