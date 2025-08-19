Video
Đoàn xe quân sự tới ngã tư Cửa Bắc

Đoàn xe quân sự di chuyển tới ngã tư Cửa Bắc đề vào điểm tập kết tại Sở Chỉ huy ở đường Nguyễn Tri Phương, Hà Nội.