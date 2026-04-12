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Đoàn xe của ông Vance rời Pakistan sau khi đàm phán với Iran thất bại

Đoàn xe của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vội vã rời Pakistan sau khi cuộc đàm phán với Iran thất bại.
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