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Đoạn video gốc mang tựa đề "Người trong gương quen mặt quá"

Video gốc được đăng tải trên Douyin, nhận về 26,3 triệu lượt xem. Trong đó, các chi tiết trong video gốc và video mô phỏng cầu thủ Haaland đều giống nhau.
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