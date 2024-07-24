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Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Paris 2024

23h40 ngày 23/7, trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt và các cán bộ đã lên đường sang Pháp dự Olympic Paris 2024.
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