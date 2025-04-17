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Doãn Quốc Đam xin lỗi vì quảng cáo sữa theo kịch bản

Diễn viên Doãn Quốc Đam đã lên tiếng xin lỗi và cho biết, anh đã diễn theo kịch bản mà hãng sữa đưa ra.
Đọc thêm : Doãn Quốc Đam xin lỗi vì quảng cáo sữa theo kịch bản