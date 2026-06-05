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Đoàn hợp diễn trống hội học viên Cảnh sát nhân dân có mặt tại Huế

Chiều 4/6, hơn 1.000 học viên thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân cùng đạo cụ đã có mặt tại thành phố Huế để chuẩn bị cho màn hợp diễn trống hội quy mô lớn.
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