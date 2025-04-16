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Đoàn Di Băng từng quảng cáo viên kẹo rau củ nào?

Sản phẩm viên rau xanh Đoàn Di Băng quảng cáo là viên rau xanh Forever Fields of Green do Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội - từng hoạt động bán hàng đa cấp - nhập khẩu, phân phối.
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