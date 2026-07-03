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Đoàn cứu hộ Việt Nam quyết không bỏ lỡ từng dấu vết ở Venezuela

(Dân trí) - Có mặt từ 7h sáng tại hiện trường ở bang La Guaira (Venezuela), Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tiếp tục chia nhiều mũi tìm kiếm nạn nhân động đất.
Đọc thêm : Đoàn cứu hộ Việt Nam quyết không bỏ lỡ từng dấu vết ở Venezuela