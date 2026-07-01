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Đoàn cứu hộ Việt Nam khẩn trương tìm kiếm nạn nhân động đất ở Venezuela

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã triển khai lực lượng tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất ở bang La Guaira, Venezuela.
Đọc thêm : Lực lượng cứu hộ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân động đất ở Venezuela