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Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 54 nạn nhân ở Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Tính tới ngày 4/7 (giờ địa phương), Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa tổng cộng 54 thi thể nạn nhân trong trận động đất ở Venezuela ra khỏi đống đổ nát.
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