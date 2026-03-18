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Đoạn clip chủ xe bánh rán trò chuyện với khách hàng gây bão mạng

Hơn 15 năm qua, anh Thơ - chủ xe bánh rán tại TPHCM - nổi tiếng thu hút khách hàng bởi những câu chuyện, lối giao tiếp hài hước, tếu táo, đầy tinh thần lạc quan.
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