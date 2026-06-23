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Đồ uống quen thuộc có thể thành mối nguy khi đựng trong bình giữ nhiệt

Ngày hè nắng nóng, nhiều người có thói quen cho mọi loại đồ uống vào bình giữ nhiệt mà không biết rằng điều này có thể kéo theo rủi ro về sức khỏe.
Đọc thêm : Đồ uống quen thuộc có thể thành mối nguy khi đựng trong bình giữ nhiệt