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Đổ nước sôi xuống bồn rửa bát, thói quen có thể phá hỏng đường ống

Nhiều gia đình thường có thói quen đổ nước sôi xuống bồn rửa. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng hành động này có thể khiến bạn phải thay đường ống mới.
Đọc thêm : Đổ nước sôi xuống bồn rửa bát, thói quen có thể phá hỏng đường ống