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Dính cồn kịch khung, nam tài xế vẫn khẳng định "chưa uống một giọt bia"

Khi bị cảnh sát kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, anh N.V.L. vẫn một mực khẳng định bản thân chưa uống một giọt bia, rượu nào.
Đọc thêm : Dính cồn kịch khung, nam tài xế vẫn khẳng định "chưa uống một giọt bia"