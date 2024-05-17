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Đình chỉ cô giáo chỉ đạo 6 học sinh lớp 12 cầm roi đánh vào mông bạn

Cô D., giáo viên đưa roi nhựa cho 6 học sinh lớp 12 đánh vào mông bạn học giữa lớp bị đình chỉ công tác từ ngày 17/5.
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