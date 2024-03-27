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Điều tra vụ nhóm CĐV ẩu đả trong trận Việt Nam - Indonesia trên sân Mỹ Đình

Đoạn video của cổ động viên cho thấy một người phụ nữ bị đá, đấm liên tục vào vùng đầu. Hậu quả, nạn nhân chảy nhiều máu ở mặt, bị thương nặng.
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