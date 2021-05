Điều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của bạn khi ăn quá nhiều đường?

Theo giáo sư Robert Lustig, Khoa Nhi và Nội tiết tại Đại học California, San Francisco, kiêm tác giả của cuốn “The Hacking of the American Mind” và “Fat Chance” thì ăn nhiều đường mang đến các ảnh hưởng phụ tiêu cực hơn nhiều so với việc tăng cân. Đường là chất điều khiển tín hiệu cho toàn bộ các bệnh ảnh hưởng đến bạn sau này.