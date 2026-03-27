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Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nóng bỏng trên bãi biển

Sau 2 lần sinh nở và biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh vẫn khiến công chúng trầm trồ khi giữ được vóc dáng săn chắc, quyến rũ không kém người mẫu chuyên nghiệp.
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