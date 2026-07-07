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Diễn viên Lee Yi Kyung trở thành tâm điểm tại buổi ra mắt phim ở TPHCM

Được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến qua bộ phim Bỗng dưng trúng số, Lee Yi Kyung nhanh chóng trở thành tâm điểm tại sự kiện ra mắt phim ở TPHCM
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