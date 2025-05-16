Video
video cùng chuyên mục

Diễn biến bất ngờ vụ người phụ nữ đi xe máy đuổi theo đập vỡ kính ô tô

Bà L. xảy ra mâu thuẫn với chồng, không kiềm chế được cơn giận nên lái xe máy đuổi theo ô tô của chồng, chặn đầu và đập vỡ kính xe.
Đọc thêm : Diễn biến bất ngờ vụ người phụ nữ đi xe máy đuổi theo đập vỡ kính ô tô