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Điểm thi văn tốt nghiệp THPT 2026 cao ngoài mong đợi, sĩ tử vỡ òa cảm xúc

8h sáng ngày 1/7, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã chính thức được công bố, nhiều sĩ tử cùng phụ huynh vỡ oà cảm xúc.
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