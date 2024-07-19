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Điểm mặt 16 vận động viên Việt Nam dự Olympic Paris 2024

Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự Olympic Paris 2024 hôm qua (17/7), với 16 vận động viên. Đây là đều là những tinh hoa của thể thao nước nhà ở thời điểm hiện tại.
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