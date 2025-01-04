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Đi vắng 2 năm, chủ nhà nuốt đắng khi khách biến căn hộ thành trại gà

Đến kiểm tra căn hộ cho thuê sau 2 năm, chủ nhà ở Trung Quốc sốc nặng khi thấy đàn gà đi lại trong phòng khách, mùi hôi hám sộc lên ở từng ngóc ngách.
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