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Đi tu mong đắc đạo, 3 người "dính" chiêu lừa tinh vi, mất gần 100 tỷ đồng

Cùng nhau tu tập tại một khu rẫy ở Đắk Lắk, 3 người đi tu với mong muốn sớm đắc đạo đã bị đôi vợ chồng lừa chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Đọc thêm : Đi tu mong đắc đạo, 3 người "dính" chiêu lừa tinh vi, mất gần 100 tỷ đồng