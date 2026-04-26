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Di tích tháp đôi nghìn năm tuổi bị bỏ quên sau 2 đợt khảo cổ

Sau khảo cổ, di tích tháp đôi Liễu Cốc có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi ở Huế dường như đang bị bỏ quên, thiếu sự chăm sóc.
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