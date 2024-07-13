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Di Maria cảm động bởi lời hứa của Messi tại Copa America 2024

Angel Di Maria không khỏi xúc động khi đội trưởng Lionel Messi tuyên bố sẽ giúp tiền vệ sinh năm 1988 có được cái kết đẹp ở Copa America 2024 tại Mỹ.
Đọc thêm : Di Maria cảm động bởi lời hứa của Messi tại Copa America 2024