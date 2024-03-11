Video
video cùng chuyên mục

Đi giày cao 20cm, nữ diễn viên bị trượt ngã trên thảm đỏ Oscar 2024

Nữ diễn viên Liza Koshy bị trượt ngã trên thảm đỏ Oscar vì đi đôi giày cao 20cm.
Đọc thêm : Đi giày cao 20cm, nữ diễn viên bị trượt ngã trên thảm đỏ Oscar 2024