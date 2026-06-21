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Đi giao hàng lúc 0h, shipper hét lớn, nhảy cẫng lên vì được tip 10.000 đồng

Khoảng 0h30 ngày 18/6, chị Nhung (TPHCM) đặt đồ ăn qua ứng dụng và theo thói quen, chị tip 10.000 đồng cho shipper như một lời cảm ơn.
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