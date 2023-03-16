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Đi câu cá chép, cần thủ bất ngờ bắt được "thủy quái" cá da trơn nặng 100kg

Khi cần thủ người Anh đang câu cá chép bên bờ sông Ebro (Tây Ban Nha), bất ngờ một sinh vật dài gần 3m đớp lấy mồi câu.
Đọc thêm : Đi câu cá chép, cần thủ bất ngờ bắt được "thủy quái" cá da trơn nặng 100kg