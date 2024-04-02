Video
video cùng chuyên mục

Đi cắm trại, người đàn ông quay được hiện tượng lạ ở Đà Lạt hút triệu view

Anh Quang Trường quay được cảnh vòi rồng xuất hiện trên đồi Đa Phú (Đà Lạt) vào trưa 31/3, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Đọc thêm : Đi cắm trại, người đàn ông quay được hiện tượng lạ ở Đà Lạt hút triệu view