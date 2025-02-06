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Đèn tín hiệu "nhảy múa", tài xế bối rối lùi xe giữa ngã năm

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã năm đường phố Hà Tĩnh nhảy loạn nhịp từ màu xanh sang màu đỏ. Một số tài xế tỏ ra bối rối khi lưu thông qua khu vực này.
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